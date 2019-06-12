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12 Haziran 2019 Çarşamba 10:00 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:12

Ceren Hindistan: Arya'nın sağlık durumu düzeldi

Ceren Hindistan: Arya'nın sağlık durumu düzeldi

Kızına bakmadığı iddiasıyla Ümit Arslan tarafından mahkemeye verilen Ceren Hindistan, ‘Yakında velayet benim’ dedi. Geçtiğimiz yıl kızının sağlığıyla ilgilenmediği iddiasıyla Ümit Arslan tarafından dava açılan Ceren Hindistan, önceki gün Bebek'teydi. Kızı Arya'nın iyileştiğini söyleyen güzel oyuncu Ceren Hindistan, "Velayetle ilgili dava da biter bitmez, kızımla tatile çıkacağım" dedi.

Oyuncu Ceren Hindistan, imam nikahlı eşi Ümit Aslan'dan, Temmuz 2015'te kızı Arya'yı doğurmuştu. Sonra yollarını ayırmışlardı.

ÜMİT ASLAN DAVA AÇMIŞTI

Ümit Aslan 2018'de Ceren Hindistan'a "Kızımızın böbreğinde kötü huylu bir tümöre rastlandı. Ama annesi kemoterapi görmesine izin vermedi" diyerek dava açmış, Arya'nın velayetini de istemişti.

Ceren Hindistan "Ümit beni hamileyken kemerle 7 kere dövdü, elinden zor kaçtım" açıklamasını yapmıştı.

YAŞAM SAVAŞI

Posta'nın haberine göre; Ceren Hindistan önceki gün kızı ile Bebek'teydi. "Arya'nın sağlık durumu düzeldi. Artık çok iyi. Adli Tıp'tan olumlu raporlarımızı aldık. Velayet davasını da ben kazanacağım. Saçma sapan davalar bitince Arya ile uzun bir tatile çıkmayı düşünüyorum. Bana olmayacak iftiralar attılar, haksız ithamlarda bulundular. Ama hiçbir şey beni yıldıramaz, yaşam savaşımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

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