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  • Cennet'in Gözyaşları'nın Nilgün'ü Çiçek Acar Çocukluk dizisinde!
27 Ekim 2020 Salı 23:39 | Son Güncelleme:

Cennet'in Gözyaşları'nın Nilgün'ü Çiçek Acar Çocukluk dizisinde!

Cennet'in Gözyaşları'nın Nilgün'ü Çiçek Acar Çocukluk dizisinde!

Cennet'in Gözyaşları dizisinde Nilgün karakterine hayat veren Çiçek Acar Çocukluk dizisiyle yeniden ekranlarda olacak. Başarılı oyuncu Acar, bir süredir ekranda uzaktaydı. Ünlü oyuncu, son olarak geçen sezon Sevgili Geçmiş isimli dizide Gülistan karakterine hayat vermişti.

Cennet’in Gözyaşları dizisinde hayat verdiği Nilgün karakteri ile hafızalara kazınan Çiçek Acar bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Çiçek Acar, Fox TV ekranında Cuma akşamı 4. bölümü yayınlanacak olan Çocukluk dizisine katıldı. Ancak rolü uzun sürmeyecek. Sadece 4. bölümde gözükecek olan oyuncu, instagram hesabından da hayranlarını bilgilendirdi.

Çiçek Acar, “Cuma günü Serap’la ekranlarınıza konuk oluyorum” diyerek sosyal medya üzerinden diziye konuk oyuncu olarak katıldığının bilgisini verdi.

Ünlü oyuncunun nasıl bir karakteri hayat vereceği de merak konusu oldu. Erdal Beşikçoğlu, Burcu Özberk, Kübra Süzgün ve Beren Gökyıldız’ın başrollerinde yer aldığı dizinin duygu dolu hikayesi izleyicileri bir hayli etkiledi.

Çiçek Acar da tek bölümlük olsa bile diziye renk katmaya geliyor. Çocukluk dizisinin 30 Ekim Cuma günü yayınlanacak 4. bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı. Mahir Boztepe, “Ben onun oğlunu öldürdüm” diyerek, Gülay Boztepe’den ilk kez bahsetti.


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