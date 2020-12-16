Cennet Mahallesi'nin Pembesi Melek Baykal koronavirüse isyan etti

Birçok başarılı projede rol almış olan ancak Cennet Mahallesi'nin Pembe'si olarak hafızalarda yer edinen usta oyuncu Melek Baykal son paylaşımıyla gündeme geldi.

Koronavirüs hakkında bir video paylaşan Baykal, şu ifadelere yer verdi:

'COVID BELA MISIN?'

'Covid bela mısın sen? Doyamadın mı daha? Yettin artık. Bir git artık başımızdan. Bu Covid’i başımıza kimler sardıysa lanet olsun onlara. Alayı Covid olsun inşallah.'