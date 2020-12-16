16 Aralık 2020 Çarşamba 17:22 | Son Güncelleme:
Cennet Mahallesi'nin Pembesi Melek Baykal koronavirüse isyan etti
Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Pembe karakteri ile uzun yıllardır anılan Melek Baykal, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Baykal, paylaştığı videoda koronavirüse isyan etti.
Birçok başarılı projede rol almış olan ancak Cennet Mahallesi'nin Pembe'si olarak hafızalarda yer edinen usta oyuncu Melek Baykal son paylaşımıyla gündeme geldi.
Koronavirüs hakkında bir video paylaşan Baykal, şu ifadelere yer verdi:
'COVID BELA MISIN?'
'Covid bela mısın sen? Doyamadın mı daha? Yettin artık. Bir git artık başımızdan. Bu Covid’i başımıza kimler sardıysa lanet olsun onlara. Alayı Covid olsun inşallah.'