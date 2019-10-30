Cenk Küpeli'nin ailesi sessizliğini bozdu! 'Demet Şener oğlumuzu bizden kopardı'

Demet Şener, eski basketbolcu Cenk Küpeli ile geçen haziranda dünyaevine girmişti. Cenk Küpeli’nin anne ve babasının bu evliliğe karşı olduğu iddia edilmişti. Ancak Küpeli yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlamış, ‘bir kırgınlık var ama ilerleyen günlerde bu durum değişir’ demişti.

SESSİZLİKLERİNİ BOZDULAR!

Uzun süredir konuyla ilgili bir yorumda bulunmayan Cenk Küpeli’nin ailesi suskunluğunu bozdu. Küpeli’nin ilk kez konuşan babası ve annesi Oya-Avni Küpeli, şu olay sözleri dile getirdi:

"Demet Şener gözümüzün nuru oğlumuz Cenk’i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır. Yaptığı nispetler sadece İbrahim Kutluay’a değil bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu konuya da özellikle dikkat çekilmesini rica ederiz. Kesinlikle nispet için evlendi. Evlendikleri günden bu yana hatta flört ettikleri günden bu yana tüm uğraşılarımıza rağmen oğlumuzla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor ve görüşemiyoruz. Resmen Kutluay Ailesi’ne verdiği pozlarla, açıklamalarla nispet yapıyor. Oğlumuzla görüşememek annesini ve bizi çok üzüyor."

CENK KÜPELİ'DEN JET YANIT

Bu açıklamaların ardından Cenk Küpeli'den de yanıt gecikmedi. "Ailemin başımın üstünde yeri var ama kendi çekirdek ailemi kurmuş bulunuyorum” diyen Küpeli, şöyle konuştu: