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  3. Cenk Küpeli'den Demet Şener'e 1 milyonluk teselli hediyesi

Cenk Küpeli'den Demet Şener'e 1 milyonluk teselli hediyesi

Cenk Küpeli'den Demet Şener'e 1 milyonluk teselli hediyesi

Kocasının ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen Demet Şener'e, eşi Cenk Küpeli'den büyük bir jest geldi. Küpeli, milyonluk bir ciple Şener'in gönlünü fethetti.

Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin nikahına katılmayan Küpeli ailesi geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozmuş, kayınpeder Avni Küpeli Şener'i 'istenmeyen gelin' ilan etmişti. Demet Şener'e en büyük destek eşi Cenk Küpeli'den geldi.

GÖNLÜNÜ FETHETTİ

Ailesinin olay yaratan açıklamalarına rağmen Demet Şener'i savunan Cenk Küpeli, eşine 1 milyon TL değerinde Volvo marka bir cip hediye etti. Şener, önceki gün yeni cipiyle Bebek'te objektiflere yansıdı. 

'HİÇBİR ŞEY TADIMIZI BOZAMAYACAK'

Küpeli ailesinin açıklamaları sorulan Demet Şener, "Biz mutlu ve keyifliyiz. Hiçbir şey tadımızı bozamayacak" dedi. Öte yandan Şener'in aracındaki 'KPL' plakasıyla soyadına atıfta bulunması gözlerden kaçmadı.


Cenk Küpeli'den Demet Şener'e 1 milyonluk teselli hediyesi
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