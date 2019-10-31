Cenk Küpeli kimdir, ne iş yapar? Avni Küpeli'nin oğlu Cenk Küpeli kaç yaşında, nereli?

Cenk Küpeli kimdir, ne iş yapar? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Demet Şener Haziran ayında eski basketbolcu Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Cenk Küpeli'nin anne ve babasının bu evliliğe karşı olduğu iddia edilmişti. Baba Avni Küpeli, ‘2. Sayfa’ programında “Bu aşk değil, nispet evliliğidir. Demet oğlumuzu bizden koparmıtır” dedi. Haberi görenler Cenk Küpeli kimdir, ne iş yapar? merak ediliyor. İşte yanıtı..

CENK KÜPELİ KİMDİR?

Cenk Küpeli 1985 yılında Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Cenk Küpeli, New York City Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. Tav Holding'de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü. Eski milli basketbolculardan Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.

DEMET ŞENER KAÇ YAŞINDA?

Demet Şener, 11 Nisan 1977'de Bursa'da doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun olan Şener, 1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu. 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi, 19 Ocak 2018'de İbrahim Kutluay'dan boşandı. Şener'in bu evliliğinden 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu bulunmaktadır.

Demet Şener beyazperdeye, 1999 yapımı olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen, oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu “Kahpe Bizans” filmi ile adım attı. Bu filmin ardından yine 1999 yılında, Mustafa Altıoklar tarafından yazılıp yönetilen “Asansör” filminde rol aldı.

DEMET ŞENER FİLMOGRAFİ

1997 Bir Demet Tiyatro

1997 Böyle mi Olacaktı

1999 Asansör

1999 Kahpe Bizans

2000 Aşk Hırsızı

2000 Hemşo Tatyana

2000 Gölge Gölge

2002 Reyting Hamdi