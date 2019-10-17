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  3. Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener'den yeniden anneliğe yeşil ışık!

Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener'den yeniden anneliğe yeşil ışık!

Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener'den yeniden anneliğe yeşil ışık!

Eski manken Demet Şener, YouTube'da bir programa konuk oldu ve samimi açıklamalarda bulundu.

Eşi Cenk Küpeli ile nasıl tanıştıklarını ilk kez anlatan Demet Şener, "Bir ortak arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Onun önceden organize ettiği bir görüşme. Spor yaptığım yerde kahve içtik. Ondan sonra da görüşmeye başladık. Onun aklında hep ben varmışım..." dedi.

"CENK ÇOCUK İSTER"

Öte yandan Demet Şener, "Yeniden anne olma düşüncen var mı?" sorusuna da, "Kısmet vallahi... Yani bakalım. Özellikle bir çabamız yok ama bence tabii ki Cenk çok ister. Bakalım, kısmet..." yanıtını verdi.

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