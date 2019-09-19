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  3. Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener'den yeniden anneliğe yeşil ışık!

Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener'den yeniden anneliğe yeşil ışık!

Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener'den yeniden anneliğe yeşil ışık!

Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Spor sonrası kahvaltı yapmaya geldikleri öğrenilen Demet Şener ve Cenk Küpeli, çıkış kapısında her zamanki gibi el el objektiflere poz verdi.

YENİDEN ANNELİĞE YEŞİL IŞIK

Eşi Cenk Küpeli’yle ticarete atıldıkları haberlerini doğrulayan Demet Şener,”Her şey güzel gidecek’ diye konuştu. Eski eşi İbrahim Kutluay’dan bir erkek bir kız çocuğu sahibi olan Şener’e tekrardan anne olmak istiyor musunuz, sorularına,”Hayırlısı neden olmasın’ diye konuşup tekrardan anne olmak istediğini müjdeledi.

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