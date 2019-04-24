Cengiz Kurtoğlu'nun dedelik heyecanı!

Kızı Nisan'ı kucağına alan Orçun Kurtoğlu, sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesi paylaşarak şu notu düştü: "Güzel kızım hoş geldin. Adının geçtiği her yerde çiçek açsın."

"PRENSESİM"

Cengiz Kurtoğlu ise heyecanını instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: "Prensesim; sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle bir ömrün olsun. Hoşgeldin Nisan Kurtoğlu."

(SABAH)