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Cengiz Kurtoğlu'nun dedelik heyecanı!

Cengiz Kurtoğlu'nun dedelik heyecanı!

Cengiz Kurtoğlu'nun büyük oğlu Orçun Bora Kurtoğlu, üçüncü kez baba oldu. Özge Kurtoğlu ile evli olan Orçun Bora Kurtoğlu'nun, üçüncü çocuğu Nisan dünyaya geldi.

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Kızı Nisan'ı kucağına alan Orçun Kurtoğlu, sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesi paylaşarak şu notu düştü: "Güzel kızım hoş geldin. Adının geçtiği her yerde çiçek açsın."

"PRENSESİM"

Cengiz Kurtoğlu ise heyecanını instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: "Prensesim; sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle bir ömrün olsun. Hoşgeldin Nisan Kurtoğlu."

(SABAH)

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