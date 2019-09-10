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  3. Cengiz Kurtoğlu'ndan Ümit Besen'e şarkılı gönderme: Yıllar önce 'Liselim'le 'nikah masası'na oturduk

Cengiz Kurtoğlu'ndan Ümit Besen'e şarkılı gönderme: Yıllar önce 'Liselim'le 'nikah masası'na oturduk

Cengiz Kurtoğlu'ndan Ümit Besen'e şarkılı gönderme: Yıllar önce 'Liselim'le 'nikah masası'na oturduk

Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen, aynı sahneyi paylaşarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Cengiz Kurtoğlu "Yıllar önce 'Liselim'le 'nikah masası'na oturduk" sözleriyle Ümit Besen'in ve kendisinin hafızalara kazınan şarkılarına gönderme yaptı.

Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen, aynı sahneyi paylaşarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Halkbank ve Poll Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen "Paraf Halkın Yıldızları" konserleri kapsamında, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Kurtoğlu ve Besen'in konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Kurtoğlu ve Besen, aynı sahneyi paylaşmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

"YILLAR ÖNCE 'LİSELİM'LE 'NİKAH MASASI'NA OTURDUK"

Konserin ilk yarısında "Duvardaki Resim", "Duyanlara Duymayanlara", "Sevdan Olmasa" ve "Kendim Ettim" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu bir repertuvarı seslendiren Kurtoğlu, "35 yıl sonra canım ağabeyim Ümit Besen'le aynı sahnede olmak gurur verici. Yıllar önce 'Liselim'le 'nikah masası'na oturduk. Daim olsun. Birlikte duygusal bir akşam yaşayacağız." dedi.

İkinci bölümde sahneye çıkarak sevilen şarkılarını yorumlayan Ümit Besen ise  "Cengiz benim gerçekten çok değer verdiğim bir kardeşim. Tarabya'da bizim çok uzun bir birlikteliğimiz oldu. Aynı mekanlarda çok sahne almışlığımız var." dedi.

BİRLİKTE SESLENDİRDİLER

İki sanatçı, Mustafa Sandal'ın "Sonuna Kadar" şarkısıyla konsere sürpriz katılımının ardından "Liselim" ve "Gelin Olmuş Gidiyorsun" şarkılarını birlikte seslendirdi.

(AA)

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