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28 Mayıs 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 08:00

'Çene botoksu ile prensesler gibiyim'

'Çene botoksu ile prensesler gibiyim'

Hadise'nin sektöre girdiği ilk günden bugüne kadar ki zamanda yüzündeki değişim, görenlerin dikkatinden kaçmadı.

 “Her yerim orijinal” diyen ünlü sanatçının ünlüler arasında trend olan çene botoksu yaptırdığı görüldü. Ünlü sanatçı, bu operasyonla erkeksi ve sert görünen kare yüz şeklini küçülttü. Daha önce Meryem Uzerli, Nurgül Yeşilçay, Fahriye Evcen ve Bensu Soral’ın da çene botoksu yaptırdığı iddia edilmişti. 

 

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