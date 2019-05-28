'Çene botoksu ile prensesler gibiyim'

“Her yerim orijinal” diyen ünlü sanatçının ünlüler arasında trend olan çene botoksu yaptırdığı görüldü. Ünlü sanatçı, bu operasyonla erkeksi ve sert görünen kare yüz şeklini küçülttü. Daha önce Meryem Uzerli, Nurgül Yeşilçay, Fahriye Evcen ve Bensu Soral’ın da çene botoksu yaptırdığı iddia edilmişti.