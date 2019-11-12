Cenazede buzlar eridi! İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza barıştı

Edvina Sponza, birkaç hafta önce yıllardır aşk yaşadığı İbrahim Kutluay'dan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı bile aldıran Sponza, henüz aşk acısı sürerken babasını kaybetmişti.

O ADIM YAKINLAŞTIRDI

İzmir’de yapılan cenaze törenine hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen İbrahim Kutluay da katıldı. Eski basketbolcunun bu adımı ise ikiliyi yeniden yakınlaştırdı.

BARIŞMAYI KUTLADILAR

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, önceki akşam baş başa yemeğe çıktı. Etiler’de yemek yiyen ikili, iddiaya göre ilişkilerine bir şans daha verdi. Ancak birlikte görüntülenmek istemeyen çift, gecenin sonunda mekanı ayrı ayrı terk etti.

Edvina Sponza kendisi için çağrılan taksiye binerken yüzünü gizledi. Aracının kapıya kadar yanaştırılmasını isteyen İbrahim Kutluay da soruları yanıtsız bıraktı.