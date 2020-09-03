Cemre Gümeli'yle yakıştırılıyordu ama... Serkay Tütüncü'nün büyük aşkı ortaya çıktı!

"Bay Yanlış" dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Serkay Tütüncü ve Cemre Gümeli’nin gerçek hayatta da aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Serkay Tütüncü'nün, Gümeli'den önce yoga eğitmenliği yapan sevgilisi Nesli Alagil ile bir yıllık ilişkisine nokta koyduğu öne sürülmüştü. İkilinin fotoğraflarını silmesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

TAKİP DEVAM EDİYOR

Ancak ikili arasında sosyal medyada takibin devam etmesi kafaları karıştırdı. Sosyal medyada Serkay Tütüncü ile Nesli Alagil'in ilişkisinin bitmediği iddia edildi. Şimdilerde Tütüncü'nün hangi güzelle olduğu bilinmezken, konuyla ilgili bir açıklama ise yapılmadı.

Öte yandan Cemre Gümeli ile Serkay Tütüncü'nün, geçtiğimiz günlerde gece geç saatlerde Cihangir'de el ele görüldüğü konuşulmuştu. Bu iddiaların ardından aşk yaşadıkları düşülen çiftin, bir hayranlarıyla verdiği poz sosyal medyayı sallamıştı...

NESLİ ALAGİL KİMDİR?

2015'te yoga ile tanışan Nesli Alagil, hocalık eğitimi aldıktan sonra çeşitli çalışmalar ve eğitimler ile bu yolda kendisni geliştirmeye devam etti. Yoga'nın yanında müzik ve sanatla uğraşan Alagil, aynı zamanda piyano öğretmenliği yapıyor.

Nesli Alagil, 2015 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesinde Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda 1 sene heykel dersleri alan Alagil, büyük tablolara resim çalışmaları da yapıyor. Alagil, "Yogada da her zaman sanatı ve müziği birleştirmekten keyif alıyorum" diyor.