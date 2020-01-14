Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? Ramo dizisinin Fatoş'u Cemre Baysel kimdir?

Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? sorusunun yanıtı Ramo izleyicileri tarafından merak ediliyor. 14 Ocak Salı akşamı Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Ramo dizisinde Fatoş karakterine hayat veren Cemre Baysel’in hayatı araştırılıyor. Baysel, dizide Ramo’nun kız kardeşini oynuyor. Peki, Ramo dizisinin Fatoş’u Cemre Baysel kimdir? İşte güzel oyuncunun hayatı…

CEMRE BAYSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ramo dizisinin Fatoş’u Cemre Baysel, 1999 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Cemre Baysel, eğitimine Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünde devam etmektedir. Oyunculuğa 2014 yılında ‘Yeşil Deniz’ dizisiyle adım atan Baysel, sonrasında ‘İsimsizler’, ‘Payitaht Abdülhamid’ ve ‘Elimi Bırakma’ ile izleyici karşısına çıktı.

Cemre Baysel’in Oynadığı Diziler

Ramo / Fatoş / 2020 –

Elimi Bırakma / Melis / 2018-2019

İsimsizler / Gülperi / 2017

Payitaht Abdülhamid / Firuze / 2017

Yeşil Deniz / Gonca / 2014

RAMO DİZİSİNİN FATOŞ’U KİMDİR?

Ramo’nun kız kardeşi. Kalbindekini çekinmeden dile getiren, tutkulu, dobra ve cesur biri… Hayattaki en büyük arzusu sevdiği adamla evlenip mutlu bir hayat sürmek… Ama hayatın onun için acımasız planları vardır…