Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? Ramo dizisinin Fatoş'u Cemre Baysel kimdir?
Ramo dizisinde Fatoş karakterini canlandıran Cemre Baysel’in hayatı aratılmaya başladı. Cemre Baysel kimdir, nereli? sorularını aratan izleyiciler genç oyuncuyu daha yakından tanımak istiyor. Payitaht Abdülhamid, Elimi Bırakma gibi dizilerde oynayan Baysel Ramo dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Peki, Cemre Baysel kaç yaşında? Oyuncuyla ilgili merak edilenler haberimizde…
Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? sorusunun yanıtı Ramo izleyicileri tarafından merak ediliyor. 14 Ocak Salı akşamı Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Ramo dizisinde Fatoş karakterine hayat veren Cemre Baysel’in hayatı araştırılıyor. Baysel, dizide Ramo’nun kız kardeşini oynuyor. Peki, Ramo dizisinin Fatoş’u Cemre Baysel kimdir? İşte güzel oyuncunun hayatı…
CEMRE BAYSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ramo dizisinin Fatoş’u Cemre Baysel, 1999 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Cemre Baysel, eğitimine Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünde devam etmektedir. Oyunculuğa 2014 yılında ‘Yeşil Deniz’ dizisiyle adım atan Baysel, sonrasında ‘İsimsizler’, ‘Payitaht Abdülhamid’ ve ‘Elimi Bırakma’ ile izleyici karşısına çıktı.
Cemre Baysel’in Oynadığı Diziler
Ramo / Fatoş / 2020 –
Elimi Bırakma / Melis / 2018-2019
İsimsizler / Gülperi / 2017
Payitaht Abdülhamid / Firuze / 2017
Yeşil Deniz / Gonca / 2014
RAMO DİZİSİNİN FATOŞ’U KİMDİR?
Ramo’nun kız kardeşi. Kalbindekini çekinmeden dile getiren, tutkulu, dobra ve cesur biri… Hayattaki en büyük arzusu sevdiği adamla evlenip mutlu bir hayat sürmek… Ama hayatın onun için acımasız planları vardır…