07 Aralık 2020 Pazartesi 10:37 | Son Güncelleme:
Cemal Hünal'ın ardından Öykü Çelik de Survivor 2021'de
Survivor 2021 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Cemal Hünal'ın yarışmaya dahil olduğunu açıklamıştı. Son olarak Öykü Çelik'in de Survivor'ın kadrosuna katıldığı iddia edildi.
Survivor 2021 kadrosu netleştirmeye başladı. “Issız Adam” filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal'ın ardından yine oyuncu olan Öykü Çelik'in de kadroya katıldığı iddia edildi.
Oldukça iddialı bir sezonun yaşanacağı Survivor’un ocak ayında yayın hayatına başlaması beklenirken; Öykü Çelik ile ilgili açıklamanın, programı hazırlayıp sunan medya patronu Acun Ilıcalı tarafından yapılması bekleniyor.
GÖNÜLLÜLER TAKIMI HAZIR GİBİ
Geçtiğimiz sezonun hala yankıları sürerken, ünlüler de olduğu gibi gönüllüler takımına ilişkin isimlerin de yavaş yavaş netleşmeye başladığı aktarıldı.