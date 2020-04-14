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  3. Cemal Hünal ile Onur Şenay'ın oynadıkları 'Patron' adlı sanal tiyatroya izleyici rekoru

Cemal Hünal ile Onur Şenay'ın oynadıkları 'Patron' adlı sanal tiyatroya izleyici rekoru

Cemal Hünal ile Onur Şenay'ın oynadıkları 'Patron' adlı sanal tiyatroya izleyici rekoru

Cemal Hünal ile Onur Şenay'ın üç sezon kapalı gişe oynadıkları ‘Patron' adlı tiyatro oyunu, hafta sonu üç bölüm halinde Instagram'dan yayımlandı.

‘Evde Kal’a destek vermek için sosyal medyadan gerçekleşen oyun, üç günde 12 bin kişi tarafından izlendi. İkili, “Sosyal medyada kendi evlerimizden, birbirimizi görmeden tiyatro sahnelemek çok zor bir işmiş. Biz oyunu bu şekile getirmek için epey bir çaba sarf ettik, uzun provalar yaparak başardık” dedi.


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