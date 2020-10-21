21 Ekim 2020 Çarşamba 12:10 | Son Güncelleme:
Cemal Can Cansever: Bu izlerin hep hayatımda kalmasını istiyorum
Survivor 2020 yarışmasında şampiyon olan Cemal Can Canseven, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bacağındaki yara izleri hakkında konuşan Cemal Can, "Gördükçe hatırlamak istiyorum" dedi.
Cemal Can Canseven, City's Nişantaşı'nda gezerken bacağındaki yara izleri dikkat çekti. Cemal Can, bu izler için "Güzel hatıralar. Umarım geçmez hep de kalır. Bu izlerin hep hayatımda kalmasını istiyorum. Gördükçe hatırlamak istiyorum" dedi.
Muhabirlerin "Yarışmadan önce ve yarışmadan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna "Hayatımda hiç bir şey değişmedi. Hala aynı Cemal Can'ım" cevabını verdi.
Survivor yarışmasıyla ünlenen Cemal Can'ın yarışma sonrası yeni projeleri de belli oldu. Cemal Can, Acun Ilıcalı'nın kuracağı dijital platformda bir projede yer alacak ayrıca single çıkaracak.