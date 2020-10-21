Cemal Can Cansever: Bu izlerin hep hayatımda kalmasını istiyorum

Cemal Can Canseven, City's Nişantaşı'nda gezerken bacağındaki yara izleri dikkat çekti. Cemal Can, bu izler için "Güzel hatıralar. Umarım geçmez hep de kalır. Bu izlerin hep hayatımda kalmasını istiyorum. Gördükçe hatırlamak istiyorum" dedi.

Muhabirlerin "Yarışmadan önce ve yarışmadan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna "Hayatımda hiç bir şey değişmedi. Hala aynı Cemal Can'ım" cevabını verdi.

Survivor yarışmasıyla ünlenen Cemal Can'ın yarışma sonrası yeni projeleri de belli oldu. Cemal Can, Acun Ilıcalı'nın kuracağı dijital platformda bir projede yer alacak ayrıca single çıkaracak.