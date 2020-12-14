Cemal Can Canseven'den heyecanlandıran Survivor 2021 açıklaması!

Survivor 2020’ye damgasını vuran Cemal Can Canseven takipçisine verdiği cevapla tüm hayranlarını heyecanlandırdı. Birbirinden iddialı isimlerin yarıştığı Survivor 2020’de Barış Murat Yağcı ile finale kalan ve SMS oylaması sonucu birinci olan Cemal Can Canseven kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.



Acun Ilıcalı’nın ocak ayında çıkaracağı Exxen platformunda yayınlanacak Bu Benim Hayatım dizisinde Aleyna Tilki ile başrolleri paylaşan Canseven oyunculuğa adım atarken takipçisine verdiği cevapla kafalarda soru işareti bıraktı.

CEMAL CAN CANSEVEN SURVIVOR 2021’E Mİ KATILDI?

Cemal Can Canseven sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorduğu soruları yanıtladı. Canseven bir takipçisinin “Survivor’a bir daha gider misin?” sorusuna: "Çok tuhaf oradan döndüğüm ilk bir ay bir daha gitmem diyordum. Garip tarif edemediğim bir atmosferi var oranın insan bir şekilde özlüyor. Şu an için değil ama ileride psikolojik olarak sağlıklı hissettiğim bir dönem olursa evet diyebilirim” yanıtını verdi. Canseven bu açıklamayla kafalarda soru işareti bıraktı.