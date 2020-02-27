Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkına İbrahim Büyükak'tan yorum: Allah mutlu mesut etsin

Program çıkışı Zorlu Center’da görüntülenen Büyükak, duvarda asılı reklam panosundaki erkek mankene takıldı. Ünlü oyuncu, “Arkadaşlar çekin bizi. Bu arkadaştan ben daha yakışıklıyım” dedi.

Büyükak, Cem Yılmaz’ın Serenay Sarıkaya ile beraberlik yaşamasını ise “Cem abi büyük üstadımız. Allah mutlu ve mesut etsin” yorumun yaptı.