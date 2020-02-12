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  3. Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkına bir yorum da Ahu Yağtu'dan

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkına bir yorum da Ahu Yağtu'dan

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkına bir yorum da Ahu Yağtu'dan

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündeminden düşmüyor. Defne Samyeli'nin olay yaratan açıklamalarının ardından, Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu da konuyla ilgili konuştu.

2012 yılında dünyaevine girdiği Cem Yılmaz'dan 2013'te boşanan Ahu Yağtu, önceki akşam arkadaş grubuyla birlikte Bomonti’de bulunan bir restoranda yemek yedi. Yemeğin ardından kapıda arkadaşlarıyla vedalaşan 41 yaşındaki oyuncu, aracını beklediği sırada gazetecilerle sohbet etti. Ahu Yağtu’ya, eski eşi Cem Yılmaz ile meslektaşı Serenay Sarıkaya’nın sürpriz aşkıyla ilgili sorular yöneltildi.

"SİZ DE SORARKEN UTANIYORSUNUZ" 

Güzel oyuncu, “İlişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cem Bey ile Serenay Hanım'ı yakıştırdınız mı?” sorusuna, "Bu konularla ilgili konuşmuyorum. Sizce bu konularla ilgili yorum yapabilir miyim? Farkındayım siz de sorarken utanıyorsunuz. Yüzündeki ifadeyi gördüm şu anda” cevabını verdi.


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