Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri ne zaman başlayacak, konusu nedir? Erşan Kuneri kimdir?

Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri için şimdiden bekleyiş başladı. Ünlü komedyen, yeni dizi projesini duyurmasının ardından yeni bir açıklama yaptı ve Erşan Kuneri için çalışmaların başlayacağı tarihi söyledi. Edinilen bilgiye göre dizinin konusu Erşan Kuneri'nin 1975 ile 1978 yılları arasındaki hayatı olacak.

CEM YILMAZ'IN YENİ DİZİSİ ERŞAN KUNERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cem Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri dizisi için geçtiğimiz temmuz ayında ilk duyuruyu yapmıştı. Ancak diziye dair herhangi bir detay belirtilmemişti.

Başarılı komedyenin yaptığı son açıklamada ise şu ifadelere yer verilerek dizinin muhtemel başlangıç tarihi hakkında bilgilendirme yapılmış oldu:

"Bir projem var. Erşan Kuneri’nin hayatından bir kesit. Önümüzdeki 6 aylık süreçte çalışmalara başlayacağız. Dijital bir platforma yapacağım bunu."

Dizinin, Erşan Kuneri'nin 1975 ile 1978 yılları arasındaki hayatını ve o yıllardaki film denemelerini konu edineceği biliniyor.

ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

Erşan Kuneri, Gora filminde 'Film yapımcısı' mesleğiyle ön plana çıkar. 'Arif v 216' filminde ise Kay Kay adlı eğlence mekanının sahibi olarak sahnelerde yerini almıştır.

Erşan Kuneri karakterini Cem Yılmaz canlandırmıştır.