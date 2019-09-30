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  3. Cem Yılmaz'ın sevgilisi Defne Samyeli'den şaşırtan evlilik açıklaması

Cem Yılmaz'ın sevgilisi Defne Samyeli'den şaşırtan evlilik açıklaması

Cem Yılmaz'ın sevgilisi Defne Samyeli'den şaşırtan evlilik açıklaması

Defne Samyeli, önceki akşam Etiler'de annesiyle birlikte objektiflere yansıdı. Samyeli, 'Cem Yılmaz ile evlenecek misiniz?' sorularına ilginç bir yanıt verdi.

Defne Samyeli, 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başladığı Cem Yılmaz için “Eğlendiğim, kendimi güvende hissettiğim bir beraberliğim var” demişti. Cem Yılmaz da “İçimde bu ilişki çok uzun yıllar devam edecekmiş gibi bir his var” açıklamasını yapmıştı.

'BÖYLE İYİYİZ'

Posta'nın haberine göre önceki akşam annesi Sendegül Samyeli ile Etiler Akmerkez’deki bir restoranda yemek yiyen Defne Samyeli, çıkışta “Cem Yılmaz ile evlenecek misiniz?” sorusuna gülerek “Biz böyle çok iyi ve çok mutluyuz” yanıtını verdi.

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