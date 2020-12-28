Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Hale Sürel'den kafa karıştıran hamle! O yorum dikkat çekti

Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisini noktalamasının ardından adı Saadet Özsırkıntı ile aşk dedikodularına karışan ünlü komedyen Cem Yılmaz cephesinden yeni dedikodular gün yüzüne çıkmaya başladı.



Kalbi bir süredir boş olan Cem Yılmaz'ın iddialara göre 2009 yılında aşk yaşadığı Hale Sürel'le yeniden barışma kararı aldı. Hale Süre, sosyal medya hesabından 1992 yılında yazdığı günlükten bir sayfayı 'Hoşçakal anılarım' notuyla paylaştı.

Cem Yılmaz, güzel oyuncunun paylaşımının altına 'Hoşçakal anılarım, ödüllü film adı gibi' yorumunu yazdı. Hale Sürel'in Cem Yılmaz'a kalp emojisiyle cevap vermesi aşk dedikodularını güçlendirdi.