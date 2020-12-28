28 Aralık 2020 Pazartesi 13:05 | Son Güncelleme:
Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Hale Sürel'den kafa karıştıran hamle! O yorum dikkat çekti
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve 2009 yılında aşk yaşadığı güzel oyuncu Hale Sürel'in yeniden barıştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili sessizliğini korurken Hale Sürel'in Cem Yılmaz'ın yaptığı yorumun altına kalp emojisiyle karışık vermesi dikkat çekti.
Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisini noktalamasının ardından adı Saadet Özsırkıntı ile aşk dedikodularına karışan ünlü komedyen Cem Yılmaz cephesinden yeni dedikodular gün yüzüne çıkmaya başladı.
Kalbi bir süredir boş olan Cem Yılmaz'ın iddialara göre 2009 yılında aşk yaşadığı Hale Sürel'le yeniden barışma kararı aldı. Hale Süre, sosyal medya hesabından 1992 yılında yazdığı günlükten bir sayfayı 'Hoşçakal anılarım' notuyla paylaştı.
Cem Yılmaz, güzel oyuncunun paylaşımının altına 'Hoşçakal anılarım, ödüllü film adı gibi' yorumunu yazdı. Hale Sürel'in Cem Yılmaz'a kalp emojisiyle cevap vermesi aşk dedikodularını güçlendirdi.