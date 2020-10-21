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  • Cem Yılmaz'ın çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan olumlu yanıt... Sağlıkçılara moral verecek
21 Ekim 2020 Çarşamba 23:38 | Son Güncelleme:

Cem Yılmaz'ın çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan olumlu yanıt... Sağlıkçılara moral verecek

Cem Yılmaz'ın çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan olumlu yanıt... Sağlıkçılara moral verecek

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi için çağrıda bulundu. “Böyle biri organizasyona ücretsiz katılırım” diyen Cem Yılmaz’a Bakan Fahrettin Koca olumlu yanıt verdi. Yılmaz, Koca’nın yanıtını Twitter hesabından duyurdu: “Sayın Koca, beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz. Umudum bu.”

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