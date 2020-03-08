Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'ya serenat! 'Küçücüğüm, her şeyim'

Steakroom adlı mekânda neşeli halleriyle dikkat çeken çift ilişkilerinin Kıbrıs’ta başladığını söyledi. Yılmaz, her sevgilisine yaptığı gibi Serenay Sarıkaya için de serenat yaptı. Daha önce Defne Samyeli için ‘Birtanem’ şarkısını okuyan Yılmaz, bu kez Sarıkaya’ya Yalın’ın ‘Küçücüğüm’ eserini seslendirdi. w Recep ASLAN