Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'ya evlilik teklifi!

Serenay Sarıkaya (28) ve kendisinden 18 yaş büyük sevgilisi Cem Yılmaz (46), bir süredir yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Atina tatiliyle ilişkileri belgelenen aşıklar, şimdilerde karantinada günlerini birlikte geçiriyor.

Son olarak 2. Sayfa programının iddiasına göre; Cem Yılmaz, bir süredir aynı evde yaşadığı Serenay Sarıkaya ile bir ömür geçirmek için adım attı. Yılmaz, 5 aydır aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklifi etti. Sarıkaya'nın ne yanıt verdiği ise henüz merak konusu.