Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması: Evet, ayrıldık

Bugün, ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgiliği Serenay Sarıkaya soruldu. Tv100'ün haberine göre ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabı verdi.

AŞK YUNANİSTAN'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz yıl sonunda birlikte olmaya başlayan çift, ilk olarak Yunanistan'da birlikte görüntülenmişti. Bir süre sonra Türkiye'de de görüntülenen ikilinin aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı Alice müzikalini ziyaret ederek aşkını ilan eden Cem Yılmaz, kısa süre sonra gazetecilere net bir şekilde birlikte olduklarını açıklamıştı. İkili, daha sonra birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak aşklarını tamamen açık bir şekilde yaşamaya başlamıştı.