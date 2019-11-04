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  3. Cem Yılmaz'dan beklenen Serenay Sarıkaya açıklaması geldi!

Cem Yılmaz'dan beklenen Serenay Sarıkaya açıklaması geldi!

Cem Yılmaz'dan beklenen Serenay Sarıkaya açıklaması geldi!

Komedyen Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile hakkında çıkan aşk haberleriyle ilgili sonunda sessizliğini bozdu.

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin, 1,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırdıkları iddia edilmiş, bu haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin ilişkisinin Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddiaları ise herkesi şaşkına çevirmişti. Yılmaz ile Sarıkaya'nın aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu olmuştu.

İDDİALARI YALANLADI

Ünlü komedyen, hafta sonu gittiği kitap fuarında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk haberlerini net bir dille yalanladı.

'GERÇEKLİĞİ YOKTUR'

46 yaşındaki oyuncu, muhabirin "Defne Hanım'dan ayrıldınız. İsminiz Serenay Sarıkaya ile anılıyor" sözlerine, "Hayır, bu haberlerin gerçekliği yoktur" cevabını verdi.

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