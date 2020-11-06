Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya sonunda sessizliğini bozdu! Saadet Özsırkıntı açıklaması

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’la ilişkisi kısa süre önce sona eren Serenay Sarıkaya, önceki akşam Etiler’deki Papermoon adlı restorandaydı. Şıklığıyla dikkat çeken güzel oyuncu, yemeğin ardından mekandan hızla çıkıp kendisini bekleyen araca bindi. Ancak muhabirlerin ısrarlı sorularına da kayıtsız kalamadı, yanıt vermek üzere aracın camını açtı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Hürriyet'in haberine göre; Silikonlarını yenilettiği haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sağlık durumu hakkında “Her şey yolunda, iyiyim çok şükür” dedi.

Ayrılık sorularına “Sonra konuşuruz” diyerek yanıt vermeyen oyuncu, adı Cem Yılmaz’la anılan Saadet Özsırkıntı’yla ilgili soruyu ise yanıtsız bırakmadı.

Sarıkaya, Özsırkıntı’yı Instagram’da takip etmeyi bıraktığı iddiası hatırlatılınca “Ben onu takip etmiyordum zaten. Hepinize kolay gelsin” dedi.