Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına Defne Samyeli'den ilk yorum: Şimdilik bir şey söylemeyeceğim!

Bir buçuk yıl aşk yaşadığı Defne Samyeli ile yollarını ayıran ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, genç oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edildi. Haklarında çıkan haberleri yalanlamayarak sessiz kalan ikili, önceki gün Atina'da baş başa görüntülendi. Defne Samyeli ise ikilinin aşkı hakkında ilk kez konuştu.

"GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ"

Dün akşam konserinden çıkarken aracında görüntülenen Defne Samyeli ise ikilinin yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Cem Yılmaz ile olan ilişkisinin Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddia edilen Samyeli, TV100'e yaptığı açıklamada "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" dedi. Samyeli'nin bu açıklaması magazin gündemine oturdu.