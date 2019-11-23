Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin gergin anları!

Son sinema filmi ile gişede istediği başarıyı sağlayamayan Cem Yılmaz, önceki gün Nişantaşı'nda gazetecileri "Beni rahat bırakın" diyerek tersledi. "Defne tekmeyi bastı, film de çakıldı" esprisi Yılmaz'a hatırlatılınca sigarasının dumanını objektiflere doğru üfleyen komedyen, "İşte bunu diyorum" dedi.

SORU SORDURMADI

Defne Samyeli de aynı saatlerde Bebek’teydi. Arkadaşlarıyla buluşan Samyeli, fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız oldu ve yaklaşık 1 saat sonra mekanı terk etti. Samyeli, muhabirlerin soru sormasına fırsat vermeden aracına binerek uzaklaştı.