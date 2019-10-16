Cem Yılmaz ve Defne Samyeli bu kez gemileri yaktı! Ayrılık iddiasını güçlendiren hamle

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin geçtiğimiz günlerde arasının bozulduğu ve ayrıldıkları iddia edilmişti. İddialar üzerine Yılmaz Instagram hesabından sevgilisi ile bir paylaşım yapmış ve, "Delirmişler, vallahi delirmişler" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

YİNE Mİ AYRILDILAR?

Son olarak Magazin Hattı'nın haberine göre çift 1 haftadır görüşmüyor. Defne Samyeli'nin filmin galasında katılmaması da bu iddiaları güçlendirdi. Cem Yılmaz'ın filmle ilgili yaşadığı stresin ilişkisini etkilediği konuşuluyor.

ESKİ EŞİ AHU YAĞTU GALADAYDI

Öte yandan Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, galada hazır bulundu. Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın ise bu kez krizi aşıp aşamayacakları merak konusu oldu.