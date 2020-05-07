Cem Yılmaz son noktayı koydu! Serenay Sarıkaya ile evleniyor mu?

Serenay Sarıkaya (28) ile komedyen Cem Yılmaz (46), üç ay önce Atina'da fotoğraflanmıştı. Bu görüntülerin ardından sürpriz aşk magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Görüntülerin ardından bir süre sessizliğini koruyan çiftten Sarıkaya, Atina dönüşü İstanbul Havalimanı'nda, "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra gazetecilere birlikte poz veren Yılmaz ve Sarıkaya, ilişkilerinin çok güzel gittiğini söylemişti.

EVLENİYORLAR MI?

Corona virüs salgını nedeniyle 45 gündür birlikte karantinada olan ikilinin birbirlerini daha iyi tanıyarak evlilik provası yaptığı iddia edildi. Hatta Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklif ettiği, Sarıkaya'nın da 'evet' dediği iddia edildi. Bu iddiaların ardından Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Yılmaz paylaşımında, “Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur" ifadelerini kullandı. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ise evlilik iddiaları karşısında sessizliğini koruyor...