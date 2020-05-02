Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile evleniyor mu? Cem Yılmaz evlenme teklifi mi etti?

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile evleniyor mu? sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla konuşulmaya başladı. Birkaç ay önce birlikteliklerini duyuran çiftin, koronavirüs salgını nedeniyle ev karantinası uygulanılan şu günlerde 45 gündür aynı evde kaldıkları bildirildi. Cem Yılmaz’ın ise Serenay Sarıkaya’ya evlenme teklifi ettiği yönünde iddialar ortalığı karıştırdı. Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile evleniyor mu? sorusunun yanıtı haberimizde…

CEM YILMAZ SERENAY SARIKAYA İLE EVLENİYOR MU?

Oyuncu Serenay Sarıkaya (28) ile komedyen Cem Yılmaz (46), geçtiğimiz şubat ayında Atina sokaklarında fotoğraflanmıştı. Bu görüntülerin ardından ise birliktelikleri magazin gündeminde yerini almıştı.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle 45 gündür aynı evde olan çift, birbirlerini daha iyi tanıyarak adeta evlilik provası yaptı. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa" programının haberine göre; Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın önünde diz çöküp evlenme teklifi etti. Serenay Sarıkaya'nın, ünlü komedyenin evlilik teklifine ise "Evet" yanıtını verdiği öne sürüldü. Konuya ilişkin çiftten resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

47 yaşına basan Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutlamak isteyen Sarıkaya, ünlü komedyenin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Instagram hesabından paylaştığı Türk Bayrağı fotoğrafına yorum yapmış ve "İyi ki varsın" yazmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ise Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına gül emojisi bırakan Cem Yılmaz'ın yorumu da çok konuşulmuş ve yüzlerce beğeni almıştı.