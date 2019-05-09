Cem Yılmaz sahnede fenalaştı! Cem Yılmaz sağlık durumu nasıl?

Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatipoğlu ve arkadaşları ile birlikte önceki akşam Cem Yılmaz’ın "Diamond Elite Platinum Plus" gösterisini izlemeye gittiler. Hatipoğlu, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'ın gösteri sırasında fenalaştığını belirtti. 20 dakikalık molanın ardından tekrar sahneye dönen ünlü komedyenin tansiyonunun düştüğü belirtildi. Bu haberlerin gündeme gelmesinin ardından seveneleri 'Cem Yılmaz sağlık durumu nasıl?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. İşte Cem Yılmaz hakkında merak edilenler..

CEM YILMAZ SAHNEDE FENALAŞTI!

Onlarca seyircisinin önünde fenalaşan ünlü komedyen Cem Yılmaz kulise götürülerek dinlendirildi. 20 dakikalık molanın ardından tekrar sahneye dönen ünlü komedyenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

CEM YILMAZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yılmaz'ın gösterisine giden Hakan Hatipoğlu ise Twitter hesabından gösteride yaşananları şöyle paylaştı: "Cem Yılmaz gösteride fenalaştı. Başta herkes şaka sandı. Kulise yönelip, "Cidden iyi değilim" deyince herkes dondu kaldı. Sonrasında anonsla ve 20 dakika gösteriye ara verildi. Yarım saate bomba gibi döndü. Tansiyonu düşmüş ama korkuttu sonrası kahkahalar.. Geçmiş olsun üstad"

CEM YILMAZ KİMDİR ?

Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu Mehmet Akif İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu'nu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümünü bitirdi.

Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman isimli mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda 4.000'den fazla kez sahneye çıktı. 1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle sinema sektörüne adım attı. İçlerinde Türk Sineması'nın en sevilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu 10 filmde rol aldı ve 3 filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

Çeşitli reklam filmlerinde de oynamıştır.İlk olarak Panasonic marka cep telefonlarının reklam filmlerinde oynamıştır.Daha sonra askere gitmeden önce, içinde askere gitmeyi de konu eden Mavi Jeans reklamlarında oynadı.Bundan sonra sırasıyla, Telsim reklamlarında, Doritos, Opet ve Türk Telekom reklamlarında oynadı.

"CMYLMZ Fikir Sanat" Cem Yılmaz'ın kurmuş olduğu sinema, televizyon, sahne ve diğer medyalar için yapımlar tasarlayan ve uygulayan bir fikir-sanat üretim şirketidir. G.O.R.A ve Hokkabaz filmlerinde beraber çalıştığı Can Yılmaz senarist ve yapımcı; yönetmen yardımcılığı yapmış Murat Dündar yapım sorumlusu ve yardımcı yönetmen olarak Fikir Sanat'ın ekibini oluşturmakta.