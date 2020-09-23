23 Eylül 2020 Çarşamba 11:07 | Son Güncelleme:
Cem Yılmaz: Koronavirüs aşısını Acun ya da Nusret bulacak
Komedyen Cem Yılmaz, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Yılmaz, koronavirüs aşısıyla ilgili esprili bir açıklamada bulundu.
Esprili bir dille koronavirüs aşısını Acun Ilıcalı'nın bulduğunu söyleyen Cem Yılmaz, "Acun aşıyı buldu. Bütün Türkiye bunu beklemiyor muydu? Bence bekliyordu. Sizi temin ederim ya Acun bulacak ya da Nusret. Nusret bulursa altın kaplamasını da yapar" ifadelerini kullandı.