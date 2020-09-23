Cem Yılmaz: Koronavirüs aşısını Acun ya da Nusret bulacak

Esprili bir dille koronavirüs aşısını Acun Ilıcalı'nın bulduğunu söyleyen Cem Yılmaz, "Acun aşıyı buldu. Bütün Türkiye bunu beklemiyor muydu? Bence bekliyordu. Sizi temin ederim ya Acun bulacak ya da Nusret. Nusret bulursa altın kaplamasını da yapar" ifadelerini kullandı.