Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç?

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya yaş farkı merakla araştırılıyor. Cem Yılmaz'ın katıldığı bir program'da "Stolk" konusunda Serenay Sarıkaya'ya dalıp gitmesinden verdiği örnekle "Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı" magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, Atina'da görüntülendi. Çiftin aralarındaki aşk iddiaları Atina tatili ile doğrulanmış oldu. Haberi görenler çift arasındaki yaş farkını araştırmaya başladı. Cem Yılmaz kaç yaşında? Serenay Sarıkaya kaç yaşında? İşte yanıtı..

CEM YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

23 Nisan 1973 doğumlu olan Cem Yılmaz, 46 yıl yaşında.

SERENAY SARIKAYA KAÇ YAŞINDA?

1 Temmuz 1991 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, 28 yıl yaşında.

CEM YILMAZ İLE SERENAY SARIKAYA YAŞ FARKI KAÇ?

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya arasında 18 yaş farkı var.

CEM YILMAZ KİMDİR?

Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman isimli mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezi’nde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda 4.000'den fazla kez sahneye çıktı.

1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle sinema sektörüne adım attı. İçlerinde Türk Sineması’nın en sevilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu 10 filmde rol aldı ve 3 filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettirdi; her biri kapalı gişe oynayan 4 ayrı stand up gösterisi gerçekleştirdi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası işbirliği ile özel konserler kapsamında orkestraya 2 kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.

Kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu, aralarında Panasonic, Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos gibi büyük markaların yer aldığı firmalar için başarılı reklam kampanyalarına imza attı. Karikatürlerinin yer aldığı bir kitap ve 3 filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hali de okurların yoğun ilgisini çekti.

“Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”, “4.Yeşilçam Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” ve “Brussels Uluslararası Bağımsız Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” gibi ödüllerin de dahil olduğu çeşitli ödüllere layık görüldü.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya,7 yaşındayken anne ve babası ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele ki gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi. O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimi yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu. Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir sürede tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı.