Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya artık saklanmıyor! İşte böyle poz verdiler…
Son zamanların en çok konuşlan çifti Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya gittikleri mekandan birlikte çıkarken görüldü. Muhabirlerden saklanmayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti artık aşklarını gizlememe kararı verdi. Yılmazın arabaya binerken Sarıkaya'nın kapısını açması dikkatlerden kaçmadı. Uzun süre araba içerisinde poz veren çiftin neşeli ve mutlu halleri kameralara yansıdı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli ile ayrılığına sebep olarak Serenay Sarıkaya gösteriliyordu…
Defne Samyeli ile ayrılıkları gündem olan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile olan aşkını artık saklamıyor. Birlikte görüntü vermemek için muhabirlerden köşe bucak kaçan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, gittikleri mekandan birlikte çıkarken kameralara poz verdiler. Ünlü çift hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi. İkilinin bir hayli keyifli olduğu kameralara yansıdı.