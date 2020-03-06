Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya artık saklanmıyor! İşte böyle poz verdiler…

Defne Samyeli ile ayrılıkları gündem olan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile olan aşkını artık saklamıyor. Birlikte görüntü vermemek için muhabirlerden köşe bucak kaçan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, gittikleri mekandan birlikte çıkarken kameralara poz verdiler. Ünlü çift hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi. İkilinin bir hayli keyifli olduğu kameralara yansıdı.

