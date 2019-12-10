Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin barışması an meselesi!

Uzun süreli ilişkilerini iki ay önce sonlandıran Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın, Bebek'te bir otelde buluşup yemek yedikleri iddia edildi. Ünlü çiftin sorunlarını aştığı, barışmalarının an meselesi olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz hafta 'Mucize 2 Aşk' filminin galasına katılan Cem Yılmaz, objektiflere poz verirken sağ kolunu açarak hayali sevgilisine “Gel hayatım” diyerek espri yapmıştı. Öte yandan gecelerde tek başına görüntülenen Defne Samyeli de "Sadettin Saran ile aşk yaşıyor musunuz?" sorusuna çok kızmış, "Bu soruları neden soruyorsunuz? Çok ayıp..." diyerek tepki göstermişti.

'DEFNE'YLE İLGİSİ YOK'

Öte yandan Sadettin Saran ile Emine Jahovic'in ayrıldığı, Defne Samyeli'nin bu ayrılığa sebep olduğu iddiaları magazin gündemine damga vurmuştu. Jahovic, "Ayrıldığımız doğru. Ama bunun Defne Samyeli ile ilgisi yok. Bir süre yalnız kalmak istiyorum" dedi.