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  3. Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin arasına Serenay Sarıkaya mı girdi? Şok iddia!

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin arasına Serenay Sarıkaya mı girdi? Şok iddia!

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin arasına Serenay Sarıkaya mı girdi" Şok iddia!

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrılığı günlerdir konuşuluyordu. Son olarak çiftin neden ayrıldığı ve çiftin arasına kimin girdiği ortaya çıktı.

1,5 yıldır aşk yaşayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın son günlerde ayrıldığı iddia ediliyordu. Son olarak çiftin, kıskançlık nedeniyle yollarını ayırdığı öne sürüldü.

SERENAY SARIKAYA MI SEBEP OLDU?

2. Sayfa programının haberine göre Defne Samyeli, sevgilisi Cem Yılmaz’ı güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’dan kıskandı. Cem Yılmaz’ı uyaran Defne, Cem ile kavga etti ve ilişkileri bitti. Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz arasında aşk olmamasına rağmen Samyeli, ikilinin samimiyetlerini kıskandı.

EVDEN AYRILDI

Ayrıca Defne Samyeli'nin ilk işi Cem Yılmaz'la birlikte kaldığı Levent'teki villadan ayrılmak oldu. Cem Yılmaz'la yaklaşık 10 gün önce ayrıldığı öğrenilen Samyeli, eşyalarını toplayıp Göktürk’teki evine taşınmış. Ayrılık nedeniyle üzgün olan çift, bu konuyla ilgili bir süre sessiz kalmayı tercih ediyor.

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