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  3. Cem Yılmaz ile aşk yaşıyor mu? Ve Serenay Sarıkaya konuştu!

Cem Yılmaz ile aşk yaşıyor mu? Ve Serenay Sarıkaya konuştu!

Cem Yılmaz ile aşk yaşıyor mu" Ve Serenay Sarıkaya konuştu!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, katıldığı bir programda, "Instagram’da Serenay ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?" sözleriyle magazin gündemine damga vurmuştu. İkilinin aşk yaşadığı konuşulurken, Sarıkaya'dan açıklama geldi.

Serenay Sarıkaya, son dönemde Cem Yılmaz ile aşk yaşadığına dair çıkan iddialara yanıt verdi. Yılmaz’ın, “Instagram’da Serenay Sarıkaya’ya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?” sözleri hatırlatılan oyuncu, “Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?” ifadelerini kullandı.

'BERABER İZLEMEDİK'

Sarıkaya, kuliste komedyene eşlik ettiği haberlerini, “Tabii ki beraber izlemedik” sözleriyle yalanladı. Albüm çıkarması için Sezen Aksu’nun devreye girdiği de konuşulan oyuncu, “Yok öyle bir şey, olsa haberim olmaz mı?” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Sarıkaya, Bergen’in hayatını canlandıracağı proje için partnerinin belli olmadığını belirtti.


Aşk yaşıyorlar mı? Ve Serenay konuştu!
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