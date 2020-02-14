Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın kariyeri tehlikede!

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

Konumuz tabii ki haftanın en çok konuşulan üçlüsü Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya…

Her ne kadar bir haftadır konuşulsa da, uzunca bir süre bu üçlünün ismini duyacağız gibi.

Neden mi?

Çünkü hikayemizde aşk var, ihanet var, yalan var, var da var…

Magazin habercileri Defne-Cem ilişkisinin bitme nedenini zamanında Serenay Sarıkaya olarak göstermişlerdi.

Gel zaman git zaman haber doğru çıktı.

Açıkçası Cem’in Defne’yle olan ilişkisine şöyle bir baktığımda durulduğunu, değiştiğini, sakin ve huzurlu bir ilişki yaşadığını görüyordum.

Ama yanılmışım.

Meğer Cem hiç değişmemiş.

Serenay’a kafayı takmıştı bir kere…

Ne yaptı ne etti kandırdı.

Tabii Serenay da kanmak istemiş o ayrı mesele.

Ama Serenay tam da kariyerinde işiyle anılırken Defne’nin açıklamasından sonra ilişkinin bitmesinde 2. kadın olarak anılması hiç iyi olmadı.

Umarım bu ilişki Serenay’ın kariyerine bir zarar vermez ama ben aksini düşünenlerdenim.

Serenay bu birliktelikle kariyerinin belki de en önemli hatalarından birini yaptı.

Bu ilişkiden evlilikte çıkmaz, aşkta çıkmaz.

Yılmaz’ın sevgilileri arasına Serenay da eklendi olarak kalır gelecekte.

Defne belli ki çok kırgın, üzgün…

Serenay’ı ilişki devam ederken 2. kadın olarak gösterdi ve Cem’i de aldatan adam olarak.

Şimdilik bu hikayemizde en masum ve karlı Defne görünüyor.

Bakalım ilerleyen günlerde hikayemiz nasıl ilerleyecek hepimiz izleyip göreceğiz.

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