Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0606
  • 6,5703
  • 306.777
  • 120938
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın kariyeri tehlikede!

Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın kariyeri tehlikede!

Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın kariyeri tehlikede!

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı magazin gündemine damga vurdu. Günlerdir konuşulan bomba aşkı, Akşam yazarı Barış Kocaoğlu da köşesine taşıdı.

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

Konumuz tabii ki haftanın en çok konuşulan üçlüsü Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya…

Her ne kadar bir haftadır konuşulsa da, uzunca bir süre bu üçlünün ismini duyacağız gibi.

Neden mi?

Çünkü hikayemizde aşk var, ihanet var, yalan var, var da var…

Magazin habercileri Defne-Cem ilişkisinin bitme nedenini zamanında Serenay Sarıkaya olarak göstermişlerdi.

Gel zaman git zaman haber doğru çıktı.

Açıkçası Cem’in Defne’yle olan ilişkisine şöyle bir baktığımda durulduğunu, değiştiğini, sakin ve huzurlu bir ilişki yaşadığını görüyordum.

Ama yanılmışım.

Meğer Cem hiç değişmemiş.

Serenay’a kafayı takmıştı bir kere…

Ne yaptı ne etti kandırdı.

Tabii Serenay da kanmak istemiş o ayrı mesele.

Ama Serenay tam da kariyerinde işiyle anılırken Defne’nin açıklamasından sonra ilişkinin bitmesinde 2. kadın olarak anılması hiç iyi olmadı.

Umarım bu ilişki Serenay’ın kariyerine bir zarar vermez ama ben aksini düşünenlerdenim.

Serenay bu birliktelikle kariyerinin belki de en önemli hatalarından birini yaptı.

Bu ilişkiden evlilikte çıkmaz, aşkta çıkmaz.

Yılmaz’ın sevgilileri arasına Serenay da eklendi olarak kalır gelecekte.

Defne belli ki çok kırgın, üzgün…

Serenay’ı ilişki devam ederken 2. kadın olarak gösterdi ve Cem’i de aldatan adam olarak.

Şimdilik bu hikayemizde en masum ve karlı Defne görünüyor.

Bakalım ilerleyen günlerde hikayemiz nasıl ilerleyecek hepimiz izleyip göreceğiz.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Hilal'i tutabilene aşk olsun
Kenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
Aşkını ilan etti!
Zeynep Yılmaz'dan manidar beğeni!
Doğum günü hediyesi şaşırttı
<p>Oltu’nun Şehitler Mahallesinde ikamet eden hayvancılıkla uğraşan 62 yaşındaki Abdullah Başar 42 y

42 Yıllık Eşine Ahırda Sevgililer Günü Sürprizi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Emeklilere Müjde! Bankalar promosyon yarışına girdi

Tarihte yaşanmış az bilinen olaylar