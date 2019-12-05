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  3. Cem Yılmaz galaya hayalet sevgilisiyle katıldı!

Cem Yılmaz galaya hayalet sevgilisiyle katıldı!

Cem Yılmaz galaya hayalet sevgilisiyle katıldı!

Mahsun Kırmızıgül'ün 'Mucize 2 Aşk' adlı yeni filminin galası, önceki akşam Uniq Hall’de gerçekleşti. Geceye katılanlar arasında Cem Yılmaz'da yer aldı.

Sevgilisi Defne Samyeli ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Yılmaz, objektiflere poz verirken sağ kolunu açarak "Gel hayatım" diyerek espri yaptı. Ayrıca ünlü komedyen, "Mahsun'un çok uzun zamandır beklediğimiz filmi. Çok vefalı bir insan. Benim filmim vizyona girdiğinde çok desteğini gördüm. Koşarak geldim" dedi.

Öte yandan Cem Yılmaz, 1,5 yıl aşk yaşadığı Defne Samyeli ile geçtiğimiz ekim ayında sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Çiftin ayrılık sebebinin ise kıskançlık olduğu iddia edilmişti.


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