Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 4 Nisan'da başlattığı Fener Ol kampanyası eşliğinde Acun Ilıcalı, TV8 ve FB TV ortak yayınında WinWin kampanyası adı altında yayınlar gerçekleştirdi. Canlı yayına bağlanan birçok iş adamı bu kampanyaya hem sms, hem de forma satın alarak destek oldular. Desteklerin çığ gibi büyüdüğü Fenerbahçe WinWin gececesine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ezgi Mola ve Merve Özbey gibi ünlü isimlerin yanı sıra Fenerbahçeli eski futbolcular Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ile birlikte mevcut takım futbolcuları katıldı. Geceye Cem Yılmaz'ın açıklamaları damga vurdu. Cem Yılmaz evleniyor mu? Cem Yılmaz Defne Samyeli evlenecek mi? soruları gündeme geldi. İşte tüm merak edilenler..

CEM YILMAZ EVLENİYOR MU?

Fenerbahçe WinWin gecesi Cem Yılmaz sayesinde espirili geçti. Acun Ilıcalı operatörlüğünde gerçekleşen WinWin gecesi kampanyaları arasında Ali Koç'la maç izleme şansı da vardı. Geceye damga vuran konuşmayı Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali şöyle anlattı; Acun Ilıcalı teklifleri artırmak için yeni ödül Başkanın nikah şahitliği dedi, Cem Yılmaz'da o zaman ben evleniyim dedi''

CEM YILMAZ KİMDİR?



Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu Mehmet Akif İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu'nu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümünü bitirdi.

Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman isimli mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda 4.000'den fazla kez sahneye çıktı. 1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle sinema sektörüne adım attı. İçlerinde Türk Sineması'nın en sevilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu 10 filmde rol aldı ve 3 filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

Çeşitli reklam filmlerinde de oynamıştır.İlk olarak Panasonic marka cep telefonlarının reklam filmlerinde oynamıştır.Daha sonra askere gitmeden önce, içinde askere gitmeyi de konu eden Mavi Jeans reklamlarında oynadı.Bundan sonra sırasıyla, Telsim reklamlarında, Doritos, Opet ve Türk Telekom reklamlarında oynadı.

"CMYLMZ Fikir Sanat" Cem Yılmaz'ın kurmuş olduğu sinema, televizyon, sahne ve diğer medyalar için yapımlar tasarlayan ve uygulayan bir fikir-sanat üretim şirketidir. G.O.R.A ve Hokkabaz filmlerinde beraber çalıştığı Can Yılmaz senarist ve yapımcı; yönetmen yardımcılığı yapmış Murat Dündar yapım sorumlusu ve yardımcı yönetmen olarak Fikir Sanat'ın ekibini oluşturmakta.

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?



Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde aslen Malatya’lı bir ailenin ikinci kızı olarak İstanbul'da doğmuştur. Sühan adında bir erkek kardeşi vardır. TRT İstanbul Radyosu'nun çocuk korosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi'ni üçüncülükle bitirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okudu. Ancak yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun oldu. 24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box'ın ya da sonraki adıyla İnter Star'ın güzellik yarışmasında “Türkiye üçüncü güzeli” oldu. Ardından Senegal'deki Avrupa Güzellik Yarışması'nda dördüncü oldu. Ancak yarışmanın birincisi bir nedenle elenir ve Defne Samyeli yine üçüncülük tacını giydi..

İnter Star ekranlarında “Youngstar Galaxy” adlı bir gençlik programı, ardından “Salı Pazarı” adlı program ile ekranlarda olmaya başladı. 1991 yılında Magic Box kanalında Ümit Aktan ile birlikte sunduğu sabah programı “İyi Günler Türkiye” ile daha çok tanındı.

Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaptı. Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Bir gün canlı yayın konuğu olan Melih Kibar ile hayallerinden biri daha gerçek olur. Defne Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli Melih Kibar şarkılarından oluşan “Tek Başına” isimli bir albümü vardır.

1994 yılında Show Tv'de “Show'da Show” adlı bir eğlence programı yaptı. Show TV'den Kanal D'ye transfer oldu. Bir süre “Şakalamaca” adlı programı sunduktan sonra “Gecenin İçinden” adlı haber programını sunmaya başladı. Editörlüğü de üstlenen Defne Samyeli, 1999 Ekiminde Kanal D'nin “anchorwoman”ı olarak karşımıza çıktı.

2000 yılında rahim kanserine yakalandı. Tedavi görüp iyileşti. Temmuz 2000 ayında Amerika'ya giderek New york'da Ameliyat oldu. Amerika dönüşü 11 Eylül 2000'de Kanal D ekranında görevinin başına döndü. 15 Temmuz 2002'de ise Show TV'ye transfer oldu. 2008 yılında Ali Kırca ekibiyle beraber Show TV'ye geldi.

2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv’de yayınlanan “Defne Her şey Bambaşka” isimli programı sundu. a Haber’de A3 haber kuşağını sundu.

Defne Samyeli, 29 Haziran 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile evlendi. 2009'un Ekim ayında Samyeli boşanma davası açtı. 16 yıl sonra 2011 yılında boşandılar. Deren ve Derin adlarında iki kız çocuğu var. İlk kızı Deren'i 1996 yılında Las Vegas'ta dünyaya getirdi. Bebeğin adı anne ve babasının adlarının birleşiminden gelmektedir. 2003 yılında ikinci kızı Derin doğdu. Defne Samyeli, boşandıktan sonra siyasetçi Hüsamettin Özkan’ın eski damadı Emre Alkin ile nişanlandı. Defne Samyeli, 2013 yılında Fox Tv'de yayınlanan senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı “Babam Sınıfta Kaldı” adlı dizide Cem Davran ile başrolü oynadı. Milliyet Gazetesi’nde yapmakta olduğu köşe yazarlığını 3 Ocak 2015 tarihinde bıraktı.

Defne Samyeli, 16 Ağustos 2015 tarihinde “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin 9. sezon kadrosuna ‘Ajan Zeynep' olarak katıldı. Güzel oyuncu, ekranlarda son olarak STAR TV’de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde yer almıştı.