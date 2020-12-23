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  • Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın vefat etmesinin ardından paylaşımda bulundu
23 Aralık 2020 Çarşamba 10:50 | Son Güncelleme:

Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın vefat etmesinin ardından paylaşımda bulundu

Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın vefat etmesinin ardından paylaşımda bulundu

Aralık ayının başından beri hastanede koronavirüs tedavisi gören ünlü Profesör Orhan Kural hayatını kaybetti. Cem Yılmaz, hayatını kaybeden Orhan Kural'ın haberini alınca Twitter hesabından taziye paylaşımda bulundu. Orhan Kural ve Cem Yılmaz arasında geçtiğimiz aylarda yaşanan tartışma mahkemeye taşınmıştı.

Prof. Dr. Orhan Kural'la ilgili gelen son dakika haberine göre, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Orhan Kural, corona virüs nedeniyle 28 Kasım'da kaldırıldığı 9 Aralık'tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Orhan Kural'ın hayatını kaybetmesinin ardından bir süredir sorun yaşadığı Cem Yılmaz, Twitter hesabından taziye paylaşımında bulundu. Ünlü komedyen paylaşımında 'Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Orhan Kural, Twitter hesabından Cem Yılmaz'ın İngiltere’de gösterilerine 18 yaş sınırı getirilmesi üzerine 'İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo. Yıllardır anlatmaya çalışıyorum' paylaşımında bulunmuştu.

Cem Yılmaz'da Orhan Kural'a Twitter üzerinden 'Orhan Kural bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum ama artık benim ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum.' yanıtını vermişti.

Sosyal medya üzerinden başlayan tartışma mahkemeye taşınmıştı. Orhan Kural, Cem Yılmaz'a açtığı tazminat davasını kaybetmişti.

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