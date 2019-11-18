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  3. Cem Yılmaz ayrılık iddialarını doğruladı! 'Defne tekmeyi vurdu'

Cem Yılmaz ayrılık iddialarını doğruladı! 'Defne tekmeyi vurdu'

Cem Yılmaz ayrılık iddialarını doğruladı! 'Defne tekmeyi vurdu'

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz çarşamba günü sergilediği gösteride çıkan haberlere ve gelen eleştirilere isyan etti.

Cem Yılmaz, Karakomik Filmler ile ilgili 'gişede çakıldı' haberlerine ve Defne Samyeli'yle ayrılığına şöyle yanıt verdi: "Sene 1991, Sezen Aksu konserine gittim. Öndeki adam 'Sezen Aksu bitmiş' diye bağırdı. Bizim halk 'Bitmiş' demeyi çok seviyor. Bana da 'çakıldı' diyorlar. Filmi çakıldı, tamam lan çakıldı... Defne de tekmeyi vurdu. Ya tamam, tamam..."


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