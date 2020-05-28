Cem Yılmaz aşkını cümle aleme duyurdu! İşte Serenay Sarıkaya ile ilk paylaşım...
Geçtiğimiz aylarda Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Cem Yılmaz, sevgilisiyle kameralara poz vermesinin ardından bir ilke daha imza attı. Yılmaz, sosyal medya hesabından Sarıkaya ile ilk pozunu paylaşarak aşkını cümle aleme duyurdu!
Geçtiğimiz aylarda Atina’da görüntülenen Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz arasındaki ilişki, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Atina dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gazetecilere açıklamaya yapan Serenay Sarıkaya, fotoğraflarla ilgili “Ne söyleyeyim ki, her şey gördüğünüz gibi” demişti.
KENDİNİ ELE VERMİŞTİ
Cem Yılmaz da geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda sorulan “Hiç kimseyi stalk’luyor musun?” şeklindeki soruya, “Mesela Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona o stalk mu oluyor” cevabını vermişti.
“BİR HAYIRLI OLSUNUNUZU ALIRIZ”
Corona virüsü salgını nedeniyle izolasyon günlerini Serenay Sarıkaya ile birlikte geçiren Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından aynı karede oldukları bir fotoğraf paylaştı. Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Şehrin hayhuyundan uzakta, doğanın bize sunduğu falan filan :) Satıp savıp başladık bakalım bi hayırlı olsununuzu alırız” ifadelerini kullandı.