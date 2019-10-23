Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'dan çocuk mu istiyor? Bu iddia çok konuşulur!

Cengiz Semercioğlu ve Seray Sever'in sunduğu Gel Konuşalım programında Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'yla yemekte buluşması konuşuldu. Eylem İpek Şafak, ünlü komedyenin eski eşi Yağtu'dan bir çocuk daha istediğini söyledi.

DEFNE SAMYELİ İLE CEM YILMAZ AYRILDI MI?

Eylem İpek Şafak, Posta'daki köşesinde geçtiğimiz nisan ayından beri birlikte olan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrıldığını duyurmuştu. Büyük aşkı bitiren sebebin kıskançlık olduğunu ve Defne Samyeli'nin eşyalarını toplayıp Göktürk’teki evine taşındığını belirtmişti.

GALAYA ESKİ EŞİ İLE KATILDI

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın Kara Komik filminin galasına sevgilisi Defne Samyeli'nin katılmamış olması ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Galada gözler Samyeli'nin ararken eski eşi Ahu Yağtu'nun orada olması soru işaretlerine sebep oldu.