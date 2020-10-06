Cem Özer'in özel mesajları ifşa olmuştu... Eşi Pınar Dura suskunluğunu bozdu!

Evli ve iki çocuk babası Cem Özer'in bir takipçisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiği iddiası ortaya atıldı. "Söylemezsem Olmaz" programında açıklanan olayın ardından Cem Özer sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hata yaptığını kabul eden Cem Özer taciz iddiasını reddetti ve eşinden özür diledi.

Cem Özer kamera karşısına geçerek, "Kamuoyuna açıklama: Bizim ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir. Bu konudan Şimdi de sizlerin haberi oldu. Bu kişinin iyi niyetli olmadığı belli bu kişinin. Biz aramızda bu konuyu çözdük. Bütün kamuoyuna duyururuz" dedi.

EŞİNDEN CEM ÖZER'E DESTEK GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Cem Özer'in eşi Pınar Dura'ya çevrildi. Dün eşinin doğum günün kutlayan Dura, 'Güzel ruhlu sevgilim, sen, hayata karşı duruşunla, engin bilgi birikiminle, mütevazi ruhunla, duygusallığınla ve merhametinle bana hep ilham veriyorsun. Senin oyunculuğunu izlerken bir hayranın, evimizde ise hayat arkadaşın ve karın olmaktan gurur duyuyorum. Yaşama sevincim, Doğum Günün Kutlu Olsun.. Seni çok ama çok seviyorum... Aşkım' mesajını paylaştı.

Dura daha sonra, 'Bize inanan ve destekleyen herkese çok teşekkür ederiz' notuyla bu fotoğrafı paylaştı.