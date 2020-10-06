  • $7,7517
  • 9,1402
  • 476.005
  • 1164.08
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Cem Özer'in özel mesajları ifşa olmuştu... Eşi Pınar Dura suskunluğunu bozdu!
06 Ekim 2020 Salı 09:58 | Son Güncelleme:

Cem Özer'in özel mesajları ifşa olmuştu... Eşi Pınar Dura suskunluğunu bozdu!

Cem Özer'in özel mesajları ifşa olmuştu... Eşi Pınar Dura suskunluğunu bozdu!

Cem Özer'in özel mesajları ve fotoğrafları dün ifşa oldu. Özer konuyla ilgili olarak sosyal medyada kendisini ifşa eden kadını suçlayarak, “Bana kumpas kurdular, para yüzünden yaptılar.” dedi. Özer'in açıklamalarının ardından gözler eşi Pınar Dura'ya çevrildi. Dura'dan eşine destek geldi.

Evli ve iki çocuk babası Cem Özer'in bir takipçisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiği iddiası ortaya atıldı. "Söylemezsem Olmaz" programında açıklanan olayın ardından Cem Özer sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hata yaptığını kabul eden Cem Özer taciz iddiasını reddetti ve eşinden özür diledi.

Cem Özer kamera karşısına geçerek, "Kamuoyuna açıklama: Bizim ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir. Bu konudan Şimdi de sizlerin haberi oldu. Bu kişinin iyi niyetli olmadığı belli bu kişinin. Biz aramızda bu konuyu çözdük. Bütün kamuoyuna duyururuz" dedi.

EŞİNDEN CEM ÖZER'E DESTEK GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Cem Özer'in eşi Pınar Dura'ya çevrildi. Dün eşinin doğum günün kutlayan Dura, 'Güzel ruhlu sevgilim, sen, hayata karşı duruşunla, engin bilgi birikiminle, mütevazi ruhunla, duygusallığınla ve merhametinle bana hep ilham veriyorsun. Senin oyunculuğunu izlerken bir hayranın, evimizde ise hayat arkadaşın ve karın olmaktan gurur duyuyorum. Yaşama sevincim, Doğum Günün Kutlu Olsun.. Seni çok ama çok seviyorum... Aşkım' mesajını paylaştı.

Dura daha sonra, 'Bize inanan ve destekleyen herkese çok teşekkür ederiz' notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

<p>Evli ve iki çocuk babası Cem Özer'in bir takipçisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiği

Özel fotoğrafları ifşa olan Cem Özer'den açıklama geldi!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Diyarbakır'da 2 ton 628 kilogram esrar ele geçirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.