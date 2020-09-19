Celil Nalçakan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Celil Nalçakan, yeni sevgilisi ile ilk kez önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Oyunculuğun dışında bazı mekanlarda sahne alıp şarkı söyleyen Nalçakan, gönlünü Merve Zeynep Sezgi'ye kaptırdı.

1 AYLIK AŞK

Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikili, kendilerine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Nişantaşı'dan görüntülenen 42 yaşındaki oyuncu ve sevgilisi, hızlı adımlarla araçlarına bindi. (Cadde)