  • $7,5575
  • 8,9826
  • 473.93
  • 1111.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Celil Nalçakan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
19 Eylül 2020 Cumartesi 09:30 | Son Güncelleme:

Celil Nalçakan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Celil Nalçakan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

'Poyraz Karayel' dizisinde hayat verdiği 'Zülfikar' karakteriyle adını geniş kitlelere adını duyuran oyuncu Celil Nalçakan yeni bir aşka yelken açtı.

Celil Nalçakan, yeni sevgilisi ile ilk kez önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Oyunculuğun dışında bazı mekanlarda sahne alıp şarkı söyleyen Nalçakan, gönlünü Merve Zeynep Sezgi'ye kaptırdı.

1 AYLIK AŞK

Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikili, kendilerine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Nişantaşı'dan görüntülenen 42 yaşındaki oyuncu ve sevgilisi, hızlı adımlarla araçlarına bindi. (Cadde)

<p>EDİTÖR: Eda Cabul</p>

Hangi filmler vizyona giriyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Van'da ızgara planlı kent kalıntısı gün yüzüne çıkarılacak

Hangi besinde, kaç küp şeker bedel?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.