19 Eylül 2020 Cumartesi 09:30 | Son Güncelleme:
Celil Nalçakan yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
'Poyraz Karayel' dizisinde hayat verdiği 'Zülfikar' karakteriyle adını geniş kitlelere adını duyuran oyuncu Celil Nalçakan yeni bir aşka yelken açtı.
Celil Nalçakan, yeni sevgilisi ile ilk kez önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Oyunculuğun dışında bazı mekanlarda sahne alıp şarkı söyleyen Nalçakan, gönlünü Merve Zeynep Sezgi'ye kaptırdı.
1 AYLIK AŞK
Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikili, kendilerine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Nişantaşı'dan görüntülenen 42 yaşındaki oyuncu ve sevgilisi, hızlı adımlarla araçlarına bindi. (Cadde)